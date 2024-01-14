Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Возможно, центральный матч 21-го тура

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После победы "Манчестер Юнайтед" над "Астон Виллой" многие начали говорить о вероятном возвращении команды тен Хага и выходе из ямы, в которую они закопались с начала сезона. Но поражение в следующем же матче против "Ноттингем Форест" снова все расставило по своим местам.

Сегодня у них испытание в виде хоть и сломанной, но очень крепкой команды Анге Постекоглу. Возможны дебюты Вернера и Дрегушина, в общем интриг сегодня хватает.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 14 января.

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Английская Премьер-лига. 21 тур.

14 января. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» Смотреть трансляцию

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