Футбол
Овечкин пропустит второй матч «Вашингтона» подряд
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит второй матч подряд.
38-летний россиянин не сможет принять участие в сегодняшней игре против «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела. Хоккеист не попал в заявку на встречу.
В субботу, 13 января Овечкин пропустил еще один матч против «Рейнджерс» (3:2).
В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.
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