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Футбол

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за клуб

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», который проходит 14 января.

Это очко стало для 32-летнего россиянина 400-м в составе нью-йоркского клуба. Панарин побил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за команду. Для этого ему потребовалось 310 игр.

Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Марку Мессье, который набрал 400 очков за 322 игры. Данное достижение было установлено 13 января 1996 года. На третьей строчке располагается Брайан Лич (400 очков за 380 матчей).

В текущем сезоне Панарин принял участие в 42 играх «Рейнджерс», в которых отметился 27 голами и 32 результативными передачами.

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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по скорости набора 400 очков за клуб

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