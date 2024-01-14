Президент команды Серии А: Мы хотим полностью заменить всех этих арбитров

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Президент "Салернитаны" Данило Ерволино остро высказался о судейской работе после проигранного поединка против "Наполи":

“Мы хотим моратория и полностью заменить всех этих арбитров. Теперь возникла необходимость громко требовать отставки главного уполномоченного Джанлуки Рокки. Рыба гниет из головы.

У меня нет слов для описания скандального и оскорбительного судейства в матче с "Наполи", это унизительно для нашего клуба. На Нванкво был пенальти, а Демме сфолил на Чауне перед голом “Наполи”. Это невероятные ошибки.

Мы хотим не просто уважения, но и справедливости для нас и всех других команд, которые борются за то, чтобы остаться в Серии А и находятся на грани нелепых ошибок со стороны полупрофессиональных арбитров. Они единственные полупрофессионалы в промышленности специалистов.

Нам нужны профессиональные судьи, которые смогут управлять матчами. Отношение судей плохое. А потом, если об этом говорить, в следующем матче они становятся мстительными. История запомнит этих чиновников как худших в итальянском футболе.

Уверен, что вскоре Итальянская ассоциация судей выпустит заявление, в котором будет утверждаться, что судейство в этом матче было безупречным. Мы будем помнить Ливио Маринелли всю жизнь. Никто даже не позвонил нам, чтобы извиниться.

Эта индустрия страдает судейством, которое ставит итальянский футбол на последнее место по беспристрастности и надежности. Нам больше не нужны судьи. Мы рассматриваем судебный иск о возмещении ущерба.

Если лига призовет нас сыграть в другом турнире, я серьезно рассмотрю это, потому что этот футбол болен”, — сказал Ерволино.