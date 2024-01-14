Футбол
Сын Марадоны: Моего отца убили, я буду бороться за справедливость
Диего Марадона-младший – о смерти легенды футбола
Легендарный бывший футболист Диего Марадоны действительно умер не своей смертью.
Об этом заявил его сын Диего Марадона. -младший.
«Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно закончиться не так.
Они убили. моего отца.Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить.
Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать.Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость», — заявил Марадона.
Марадона умер 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти – острый отек легких вследствие сердечной недостаточности.