Сын Марадоны: Моего отца убили, я буду бороться за справедливость

Диего Марадона-младший – о смерти легенды футбола

Легендарный бывший футболист Диего Марадоны действительно умер не своей смертью.

Об этом заявил его сын Диего Марадона. -младший.

«Ведется открытое расследование. Мы, его дети, по-настоящему верим в аргентинское правосудие. Я убежден, что все должно закончиться не так.

Они убили. моего отца.Не мне говорить, кто это сделал, у меня есть свои мысли на этот счет, но я не могу их озвучить.

Его бросили на произвол судьбы тогда, когда можно было что-то сделать.Я пообещал себе: до последнего дня своей жизни я буду бороться за справедливость», — заявил Марадона.