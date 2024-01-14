Тарасенко начинает предпродажную подготовку. Забросил за три секунды до конца и прервал черную серию «Оттавы»

Тарасенко забил победный гол за три секунды до конца матча против «Сан-Хосе»

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко забивает в ворота «Сан-Хосе». Фото USA Today Sports Куда отправится российский нападающий?

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Сан-Хосе» — 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Голы: Жиру — 13 (Ткачак, Зуб), 4:12 — 1:0. Шабо — 1 (Тарасенко, Штюцле), 9:58 — 2:0. Дюклер — 8 (Барабанов, Ферраро), 12:35 — 2:1. Власик — 1 (Дюклер, Гранлунд), 23:53 — 2:2. Лабанк — 2 (Ферраро, Хоффман), 26:20 — 2:3. Ткачак — 18 (Батерсон, Штюцле), 27:11 — 3:3. Батерсон — 15 (Зуб, Штюцле), 32:59 — 4:3. Задина — 5 (Гертл, Ферраро), 56:56 — 4:4. Тарасенко — 10 (Зуб, Штюцле), 59:55 — 5:4.

Вратари: Корписало — Блэквуд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (8+22+11) — 18 (9+4+5).

Наши: Зуб (20.47/7/+3), Тарасенко (16.52/3/0) — Барабанов (12.11/1/0), Охотюк (13.28/0/-2).

Оттава. Canadian Tire Centre. 18 764 зрителя.

Ловить в этом сезоне в «Оттаве» Владимиру Тарасенко уже давным-давно нечего. «Сенаторз» плотно осели на дне Восточной конференции и даже не мечтают о чудесном попадании в плей-офф. Поэтому 32-летнему россиянину с однолетним контрактом на 5 миллионов долларов уже можно начинать предпродажную подготовку и до дедлайна играть на собственную статистику.

Претенденты на него точно найдутся. Пусть сибиряк и не звездит в столице Канады, но острого дефицита очков не испытывает и точно сможет усилить средние звенья некоторых команд из зоны плей-офф. Тем более что новый генменеджер «Сенаторов» Стив Стэйос будет только рад удержать до конца сезона 50% от его кэпхита, дабы получить от потенциального покупателя высокий пик или другой более-менее приличный актив.

Фото USA Today Sports

Последние два матча с «Калгари» и «Баффало» получились для воспитанника «Сибири» достаточно продуктивными. Чего не скажешь об «Оттаве» — до сегодняшней встречи с еще более бедовым «Сан-Хосе» у «Сенаторз» горела пятиматчевая серия поражений. Проиграй сегодня парни Жака Мартена абсолютно худшей команде лиги, и на нее смотрели бы уж совсем косо собственные болельщики. Благо сегодня у хозяев зажег Тарасенко.

За три секунды до конца при счете 4:4 россиянин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне и не дал командам уйти в овертайм, здорово сыграв на добивании после броска Артема Зуба от синей линии.

А еще в первом периоде он отметился голевой передачей, выкатив шайбу под убойный щелчок в аккурат с левой точки вбрасывания Тома Шабо.

Однако не обошлась «Оттава» ночью и без помощи еще одного россиянина Артема Зуба. Сегодня домосед из Хабаровска решил не отставать от Никиты Кучерова и неожиданно оформил ассистентский хет-трик, набрав за одну игру столько же очков, сколько и за предыдущие 14 матчей. Защитник «Сенаторз» отличился голевой передачей в каждом из трех периодов. Но, разумеется, важнейшим стал ассист на Тарасенко за несколько секунд до финальной сирены. Жаль, что в итоге лига не признала Артема даже третьей звездой встречи.

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