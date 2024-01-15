Интервью Максима Розенко с тренером, который стал легендой сразу четырех африканских стран – Мозамбика, Анголы, Египта и ЮАР

<img title="Фанаты требовали крови — тренера спасали вертолетом. Он отработал в Африке 21 год по системе Лобановского src="/wp-content/uploads/2024/01/dae025e303cf8b6a646cbd171762db43.jpg" alt="Фанаты требовали крови — тренера спасали вертолетом. Он отработал в Африке 21 год по системе Лобановского"

Он работал в Африке с 1985 года. Признавался лучшим тренером в ЮАР и дважды – в Мозамбике. Мы дозвонились Виктору Бондаренко в Йоханнесбург, где он живет уже много лет. В откровенном разговоре маститый наставник рассказал о закулисной кухне африканского футбола, зарплатах тренеров-легионеров на Черном континенте и своей работе по системе Лобановского.

Африканские рамки

— Господин Виктор, в ноябре 2012 года вы завершили свое сотрудничество с ангольским Кабушкорпом. Чем занимались последние годы?

– отдыхал от футбола. Отработал на Черном континенте 21 год, работал в четырех африканских странах с разным климатом. В Анголе он не очень сладок, поэтому мне пришлось заняться собственным здоровьем. Отдыхал в ЮАР, внимательно следил за африканским футболом. Честно говоря, эта пауза была мне просто необходима.

— За это время были какие-то интересные предложения?

— Конкретные – из Мозамбика и Анголы. Но это не те предложения, на которые должен сразу соглашаться. Есть желание работать на более высоком уровне. Нужна команда, которая ставит серьезные задачи. Таких команд на Черном континенте немного. В основном они базируются на севере Африки – в Египте, Тунисе, Алжире. Есть, конечно, достойные команды и в ЮАР.

— А в других странах?

– Здесь футбол преимущественно частный. Миллионеру нравится, он хватается за него, создает команду. Потом, когда у него мало что выходит, бросает все на полпути. Тренеры и игроки остаются без работы и очень часто без расчета. Сейчас хотят такие моменты привести в порядок. Но это сделать непросто.

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В Анголе 3-4 команды регулярно откровенно доигрывали чемпионат, страдая от задержки зарплат. А какая может быть работа в чужой африканской стране, если игроки не мотивированы? Когда нет аккуратности в финансовых делах – это не работа, а времяпрепровождение. Я в такие игры не играю. За 21 год получил огромный опыт. В Мозамбике у меня была задержка зарплаты в 8 месяцев! Были проблемы в Египте. Так что уже не решаюсь соглашаться на рисковые варианты.

— Клубу из Мозамбика отказали по этой причине?

– Да. Я заработал определенный авторитет в Африке. Это дает право выдвигать конкретные условия, чтобы спокойно сконцентрироваться на футбольной части работы. А не размышлять, обманут ли тебя в этот раз. Или когда это уже произошло, как некоторые тренеры, бойкотировать тренировки. Я этого всего уже увидел. Хватит. У меня в последних клубах был контракт, согласно которому 100 или 50 процентов зарплаты мне выплачивались на полгода вперед.

— Не было ли мнения выучить французский язык, что позволило бы без переводчика работать в Северной Африке?</

— Будь хорошие предложения, можно было бы засесть за учебники. Главное, чтобы была мотивация. Ведь для работы в ЮАР английский выучил – в 50 лет. В 70 могу выучить и французский. В Африке сейчас много иностранных тренеров, конкуренция высока. Даже в Мозамбике. Однажды приехал туда посмотреть, как у них дела. Обемлев: с половиной команд элитного дивизиона работают бразильские тренеры. Хотя там зарплаты небольшие, но южноамериканцы готовы на все. Как, впрочем, и выходцы из территории экс-Югославии. Они тоже работают практически во всех странах, всю Африку заполонили.

— Какие зарплаты у тренеров-легионеров на Черном континенте?

– Все зависит от страны. Я начинал с 1500 долларов в месяц. Тогда на дворе стоял 1985 год, в СССР начиналась перестройка, советские тренеры в своей стране работали за гораздо меньшие деньги. Дальше нарабатывал авторитет, параллельно поднималась и зарплата. Три, четыре, пять тысяч долларов. Затем шесть. В Мозамбике предел для тренера был 7 тысяч долларов. Бразильцев это устраивает. В ЮАР все по-другому. Здесь ставятся более высокие задачи и, соответственно, выше зарплаты. Можно получать вдвое больше. В Египте у меня был контракт в 17 тысяч долларов в месяц. Это была самая высокая оплата труда в то время по африканским меркам. Существовали определенные рамки: больше 10 тысяч тренеру не платить. В Анголе эти рамки не сдержались. По большому счету все зависит от целей и задач. Если даешь результат, можно неплохо заработать.

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Вертолет на поле

— Правда, что в 1996 году, когда вы вывели Мозамбик в финальную стадию Кубка Африки, экзотическое для этой страны имя Виктор стало самым популярным среди новорожденных в Мозамбике?

– По крайней мере, так писали в местной печати. Приняв сборную, Мозамбик 12 лет не мог пройти квалификацию. У нас была очень сильная группа. 7 команд – Мали, Гвинея, которую тогда тренировал Владимир Мунтян, Ангола, Ботсвана, Намибия. Мы разделили 1-2 место с Анголой, за которую выступало поколение ангольских футболистов, позже уехавших на чемпионат мира. После последнего матча 30 тысяч зрителей пришли от стадиона к моему дому и начали скандировать мое имя и фамилию. Это были самые яркие воспоминания в моей африканской карьере.

— Оформить гражданство Мозамбика вам не предлагали?

– предлагали. Но на такой кардинальный шаг не отважился. За выход в финальную стадию Кубка Африки мне подарили участок земли на побережье Индийского океана. Наделы были подарены всем игрокам и моим помощникам. Кто землю продал, кто построил себя там дачи. Сейчас, когда в редкие приезды в Мозамбик встречаюсь со своими бывшими подопечными, с теплотой вспоминаем то время.

— Предложение из ЮАР было неожиданным?

– Я воспринял это как знак судьбы. Впервые был в Южной Африке – повез сборную Мозамбика как финалиста Кубка Африки на товарищеский матч против хозяев. Отношения между странами были непростые – мы представляли социалистический лагерь, в ЮАР был капитализм. Впечатлила масштабность действа, аншлаг на стадионе. Мы проиграли 2:3, хотя дважды вели в счете. После игры меня пригласили на встречу с президентом Орландо Пайретсом. Эта команда буквально три месяца тому назад выиграла Кубок африканских чемпионов. Мне предложили ее возглавить. Думаю, если бы не успехи со сборной Мозамбика, я никогда не получил бы такое предложение.

— После Мозамбика в ЮАР уже ничего не удивило?

– Было несколько моментов. Орландо Пайретс возглавил перед началом сезона. Играем предсезонный представительный турнир Кубок Восьми. Хорошие призовые, полный стадион. Проводим матч против Кайзер Чиффс, проигрываем после первого тайма. Иду вместе с менеджером в раздевалку. Смотрю, один из болельщиков достает из-за пояса огромный пистолет и, помахивая им, громко с расстановкой говорит: «Попробуйте только проиграть». Мне потом менеджер рассказал, что многие болельщики на стадион ходят с оружием. Особенно если это дерби. Таково было время в ЮАР в 1996 году. После игры могли быть разборки по стадиону, в барах. Иногда они приводили к роковым последствиям. Для меня это было удивительно. Совсем другое по сравнению с Мозамбиком отношение фанатов к футболу.

— Игроков прямо на поле фаны на ваших глазах не били?

— Было пару очень поучительных историй. Начиналось в Орландо Пайретсе у меня все прекрасно. Выиграли несколько коммерческих турниров с хорошими призовыми фондами. На одном из турниров обыграли сильнейшую местную команду с голландским тренером. Голландец после матча долго не мог покинуть стадион. Огромная группа фанатов ждала его за воротами с явным желанием разорвать. Тренера пришлось вывозить со стадиона в багажнике автомобиля!

А его коллеге понадобилась помощь вертолета. После проигрыша безумная толпа фанатов окружила стадион и требовала крови. Вертолет приземлился на поле и унес тренера. Это все происходило на моих глазах! Впрочем, такие истории были типичны для того времени в Южной Африке.

— Вы в подобные передряги не попадали?

– В первый же сезон из Орландо Пайретса мы выиграли Кубок страны и Суперкубок Африки, победили в целом ряде представительских коммерческих турниров. Но были, конечно, и неудачи. В итоге мне спустя год пришлось вернуться в Мозамбик. Тренировал Кошта ду Сол и параллельно изучал английский язык – потому что понимал, что без него мне будет тяжело работать в Южной Африке. В Орландо Пайретс тем временем началась полоса неудач и фаны потребовали вернуть Бондаренко. Через полгода после возвращения в Мозамбик снова получил повторное приглашение в Орландо Пайретс. Стоимость ду Сол лидировала в чемпионате Мозамбика, вышла в четвертьфинал Кубка кубков африканских стран. Но желание работать на более высоком уровне пересилило – руководство Кошта ду Сол пошло мне на встречу и позволили вернуться в Орландо Пайретс.

— Выезд из Мачеджде помните до сих пор?

– Да, после выигрыша первенства Мозамбика – первого в истории клуба – Мачедже дебютировал в Кубке африканских чемпионов. Обыгравшие команду из Маврикий – это островное государство на востоке Африки, в 900 километрах от Мадагаскара. В гостях уступили 0:2, дома «хлопнули» 5:2. В 1/8 финала нам попался Мадагаскар. Первую игру выиграли 3:1. Собираемся на ответный матч. Нам предоставляется военный самолет, предназначенный для высадки десанта. Команда располагается на скамейках, вылетаем ночью. Поднимаемся в небо, погода быстро портится. Через час начинается страшная гроза. Летели еще около трех часов. Трудно передать словами те переживания, которые царили в салоне. Тем более, незадолго до нашего вылета разбился самолет со сборной Замбии, вылетавший в Мадагаскар из Сенегала. Слава Богу, долетели.

— Из Мадагаскара вернулись со щитом?

— Запас в два гола был неплохим. Однако зная судейство в то время, настраивал футболистов играть очень аккуратно. Но нам все равно поставили два пенальти. Хорошо, что мы забили гол, позволивший продолжить свое выступление в престижном турнире. А я в очередной раз увидел, что представляет собой выездное африканское судейство.

— Когда работали в Анголе, у вас был не менее запоминающийся выезд в Судан.

– Этот выезд лучше забыть как страшный сон. Играли на Кубок африканских чемпионов. Ситуация похожа – выиграли дома 3:1, нужно было только 2:0 не проиграть. Команды из Анголы 15 лет не выходили из группы. Утром в день игры нам предложили свежевыжатый сок. Начали его расхваливать. Футболистам его пить на всякий случай запретил. А сам попробовал – с помощниками и одним ангольским журналистом. Еще врач нашей команды выпил. В итоге все попали в больницу.

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У меня рука онемела. Трясло всего так, что не мог тренировать. Не знаю, как из Судана в Анголу долетел. Помощник еще некоторое время находился на стационарном лечении в больнице. Судан – страна ограниченных возможностей. Лишь после восьми вечера прохлада наступает. А так постоянно безумная жара. Они там все закутанные ходят, свои обычаи в этом плане. Там только футбол отдушина. Ради него они готовы на все. Даже на такие грязные приемы.

Мы там 2:0 как раз и проиграли. Для судьи из Зимбабве это был последний матч в карьере. Очень профессионально нас убил. Поставил пенальти, хозяева его не реализовали. Так он еще один одиннадцатиметровый назначил. Я сразу понял, что будет добивать до конца.

– Свой земельный надел на берегу Индийского океана, подаренный вам правительством Мозамбика в 1996 году, вы вернули государству с просьбой продать, а деньги направить на помощь ВИЧ-инфицированным детям. СПИД остается одной из главных проблем для Черной Африки?

– У меня один из ассистентов в сборной умер от СПИДа. В Африке в некоторых племенах запрещают использовать презервативы, влияющие на распространение этой болезни. У них свои законы, своя религия. Последние 10-15 лет СМИ проводят работу, пытаются объяснить, что в целях безопасности сексом нужно заниматься с использованием резиновых изделий №2. Но есть объективная реальность. К примеру, я бывал во всех регионах Мозамбика. Там такие глухие провинции есть – люди живут в землянках, занимаются земледелием. Даже радио нет, не говоря уже о телевизорах или интернете. Какое там может быть понимание? Там старые повадки, традиции, которые еще будут долго жить. Но самой опасной болезнью в Африке считаю не СПИД, а малярию. Пять раз ею переболел – никому не пожелаю. Это память об Африке на всю жизнь.

— Вы не скрывали, что в Африке работали по системе Лобановского, и она давала результат. Но сейчас уже другие времена…

– Согласен. Пользовался системой Лобановского многие годы. Но ничто не стоит на месте. Футбол развивается, идет вперед, нужно учить новые методики, постоянно учиться.

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Личное дело:

Бондаренко Виктор Иванович. Родился 13 июня 1949 года.

Выступал за СКА Ростов-на-Дону (1968-79, с перерывом), Даугава Рига (1976).

Тренировал: СКА Ростов-на- Дона (1982-85, 1991, 2006). С 1986 работал в Африке. Тренировал сборную Мозамбика и клубы этой страны Мачедже Мапуту, Кошта ду Сол, клубы из ЮАР Орландо Пайретс, Морока Свеллоуз, Буш Бакс, Мамелоди Сандаунз, московское Динамо (2004), Исмаилии, Египет (2005), Примейру ди А0 -09), Кабушкорп Луанда, Ангола (2010-12).

Достижения: Победитель Лиги африканских чемпионов по Орландо Пайретс. Финалист Лиги африканских чемпионов по Мамелоди Сандаунс. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Мозамбика. Обладатель Суперкубка и Кубка ЮАР, серебряный и бронзовый призер чемпионата ЮАР. Дважды признавался тренером года в Мозамбике и один раз – в ЮАР.

Максим Розенко, Чемпион

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