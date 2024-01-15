Александр Георгиев. Фото USA Today Sports

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев признан третьей звездой недели в НХЛ.

Российский голкипер одержал три победы в трех матчах и одну встречу провел на ноль. В среднем Георгиев пропустил в этих играх 1,95 шайбы и совершил 92,9 процента сейвов.

Второй звездой недели стал форвард «Калгари» Блэйк Коулмэн — автор 7 (4+3) очков в трех матчах.

Первой звездой недели признан нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, который набрал 9 (5+4) очков в четырех матчах.

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