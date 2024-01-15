Футбол
Хави после 1:4 в класико: Впереди целый сезон, и есть еще три титула
В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили Реалу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави уверен, что "Барселона" поборется за трофеи в этом сезоне.
В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили "Реалу" (1:4).
"Мы не показали того, что от нас требовалось в финале. Я спокоен, очень зол и разочарован, но как фанат "Барселоны", а не как тренер. Я переживал очень тяжелые поражения, но впереди целый сезон, и есть еще три титула. Мы вернемся, я уверен. Мы уже это делали, мы выигрывали титулы под моим руководством.
Это очень тяжелое поражение, потому что мы не соответствовали случаю, и мы должны извиниться перед болельщиками. В прошлом сезоне мы доказали [свой уровень], а теперь сталкиваемся с критикой. Нам нужно перезагрузиться и побороться за три оставшихся трофея", — сказал главный тренер "Барселоны".
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