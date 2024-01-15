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Футбол

Известна оценка Лунина за финал Суперкубка за финал Суперкубка

Очень хорошее выступление

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Реал" Мадрид не оставил шансов "Барселоне" в финале Суперкубка Испании, одержав победу со счетом 4:1. Голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "сливочных".

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    • В этой игре он 36 раз коснулся мяча, совершил 5 сейвов, отдал 16 точных пасов из 24-х, выполнил лишь 1 удачный лонгбол из 9-и, и пропустил один гол от Левандовского.

    В общем, статистики из Sofascore вознаградили Андрея достаточно высокой оценкой — 7,4.

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