Бой состоится 12 мая

<img title="Камбосос подтвердил дату боя с Ломаченко" src="/wp-content/uploads/2024/01/111d4452af86d9bbea2d0c9d9edcd437.jpg" alt="Камбосос подтвердил

Фото — Getty Images

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос подтвердил проведение боя с эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко.

Об этом рассказал сам австралийский боксер.

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«Два воина в битве на век за титул чемпиона мира в легком весе в Австралии. Желаем тебе здоровья в лагере, Василий. До скорой встречи», — написал Камбосос.

Бой состоится 12 мая в Австралии, на кону будет вакантный титул IBF. Ломаченко также подтвердил эту информацию.

champion.com.ua