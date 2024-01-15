Футбол
Камбосос подтвердил дату боя с Ломаченко
Бой состоится 12 мая
<img title="Камбосос подтвердил дату боя с Ломаченко" src="/wp-content/uploads/2024/01/111d4452af86d9bbea2d0c9d9edcd437.jpg" alt="Камбосос подтвердил
Фото — Getty Images
Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос подтвердил проведение боя с эксчемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко.
Об этом рассказал сам австралийский боксер.
>
«Два воина в битве на век за титул чемпиона мира в легком весе в Австралии. Желаем тебе здоровья в лагере, Василий. До скорой встречи», — написал Камбосос.
Бой состоится 12 мая в Австралии, на кону будет вакантный титул IBF. Ломаченко также подтвердил эту информацию.