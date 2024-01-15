Футбол
КАН-2023. Сенегал начинает турнир с крупной победы
Три гола в ворота Гамбии
Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор — невідомий
Действующий обладатель Кубка африканских наций начал защиту титула с крупной победы над Гамбией. Игра не была такой односторонней, как может показаться по итоговому результату, но команда Алиу Сиссе грамотно справилась со всеми угрозами, и воспользовалась своими шансами.
В составе Сенегала играли такие известные футболисты как Садио Мане, Исмаила Сарр, Калиду Кулибали и другие, но лучшим игроком матча 20-летний хавбек “Меца” Ламин Камара, сделавший дубль.
Кубок африканских наций, группа C, первый тур
Сенегал – Гамбия 3:0
Голы: Гейе 4, Камара 52, Камара 86