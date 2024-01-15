Футбол
Марсельский Олимпик подпишет защитника Янг Бойз — Инсайдер
Стоимость трансфера составляет 3 миллиона евро
Марсельский "Олимпик" подпишет защитника "Янг Бойз" Улиссеса Гарсию. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Оба клуба согласовали условия трансфера. В течение 24 часов игрок должен пройти медицинское обследование. Тогда "Олимпик" объявит официально.
По информации инсайдера, стоимость трансфера составляет около 3 миллионов евро.
В этом сезоне Суперлиги Швейцарии Гарсия сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
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