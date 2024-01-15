Футбол
Милан обыграл Рому, Лацио одолел Лечче: результаты матчей Серии А
Результаты матчей 20 тура Серии А на 14 января
Сегодня, 14 января, в 20-м туре итальянской Серии А состоялось 4 матча.
Чемпионат Италии — Серия А& 20 тур, 14 января
Лацио — Лечче 1:0 (0:0)
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Гол: 1:0 — 58 Андерсон
Кальяри — Болонья 2:1 (1:1)
Голлы:  ;0:1 – 24 Орсолини, 1:1 – 31 Петанья. 2:1 — 69 автогол Калафиори
Фиорентина — Удинезе 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 — 10 Ловрич, 1:1 — 55 Бельтран, 1:2 — Товен, 2:2 — 87 Нзола (пен) Милан — Рома 3:1 (1 :0)
Голлы: 1:0 — 11 Адли, 2:0 — 56 Жира, 2:1 — 69 Паредес (пен), 3:1 — 84 Эрнандес