Следить

Футбол

НХЛ: «Питтсбург» — «Сиэтл», «Монреаль» — «Колорадо». Расписание матчей 15 и 16 января

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

15 января, понедельник

20.00 (мск). «Баффало» — «Сан-Хосе»

21.00. «Бостон» — «Нью-Джерси»

21.00. «Коламбус» — «Ванкувер»

21.00. «Питтсбург» — «Сиэтл»

21.00. «Флорида» — «Анахайм»

23.00. «Каролина» — «Лос-Анджелес»

16 января, вторник

02.00. «Вегас» — «Нэшвилл»

02.00. «Миннесота» — «Айлендерс»

03.00. «Монреаль» — «Колорадо»

04.00. «Сент-Луис» — «Филадельфия»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол