Футбол
НХЛ: «Питтсбург» — «Сиэтл», «Монреаль» — «Колорадо». Расписание матчей 15 и 16 января
Евгений Малкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
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15 января, понедельник
20.00 (мск). «Баффало» — «Сан-Хосе»
21.00. «Бостон» — «Нью-Джерси»
21.00. «Коламбус» — «Ванкувер»
21.00. «Питтсбург» — «Сиэтл»
21.00. «Флорида» — «Анахайм»
23.00. «Каролина» — «Лос-Анджелес»
16 января, вторник
02.00. «Вегас» — «Нэшвилл»
02.00. «Миннесота» — «Айлендерс»
03.00. «Монреаль» — «Колорадо»
04.00. «Сент-Луис» — «Филадельфия»
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