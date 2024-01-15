Олимпийская сборная Украины сыграет товарищеский матч с Японией

Матч состоится 25 марта

Олимпийская сборная Украины по футболу сыграет товарищеский матч в рамках подготовки к Олимпиаде-2024.

Об этом сообщает УАФ.

Сообщается , что 25 марта подопечные Руслана Ротаня сыграют со сверстниками из Японии Матч состоится в Фукуоке на стадионе Микуни Китакюсю. Время начала поединка – 19:15 (местное время); 12:15 (киевское время).

Напомним, что мужские команды будут соревноваться за медали летних Игр-2024 в период с 24 июля по 9 августа в в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях согласно регламенту могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку из 18-ти футболистов трех старше этого возраста.

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