Панарин побил рекорд канадской легенды. Его «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» без Овечкина

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 2:1. Артемий Панарин празднует гол с партнерами. Фото USA Today Sports «Столичные» сопротивлялись до последнего, а ньюйоркцы прервали серию поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Панарин — 27 (Трочек, Труба), 0:50 — 1:0. Лафренье — 11 (Шнайдер), 19:10 — 2:0. Оши — 4 (Строум, Пачиоретти), 31:03 — 2:1.

Вратари: Шестеркин — Линдгрен (58:27 — 59:36, 59:38).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (10+11+10) — 25 (6+12+7).

Наши: Панарин (18.47/4/+2) — Кузнецов (21.02/4/-1).

14 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Александр Овечкин пропустил вторую игру подряд. Его по-прежнему беспокоит повреждение ноги, полученное еще на прошлой неделе в столкновении с форвардом «Каролины» Джорданом Стаалом. Оставшись без своего лидера, «Кэпиталз» на фоне мощного соперника смотрелись ничуть не хуже. Хотя главный тренер команды Спенсер Карбери достаточно искренне объяснил, насколько позитивно влияет на остальных игроков одно лишь присутствие Овечкина на скамейке.

Без Овечкина только лучше? «Вашингтон» героически спасся и обыграл «Рейнджерс»

Второй матч за два дня с участием одних и тех же соперников — большая редкость даже для НХЛ. Вчера «Вашингтон» дома лез из кожи и одержал волевую победу. Но каждый раз ставить на место одного из лидеров сезона у «Кэпиталз» в их нынешнем состоянии не получится. «Рейнджерс» провели классный первый период, выиграв его 2:0, а его лидер Артемий Панарин забил уже на 50-й секунде встречи. Он набрал 400-е очко в составе нью-йоркской команды и отобрал клубный рекорд у легендарного канадца Марка Мессье. Никто ранее не добирался до этой отметки так быстро — всего за 310 игр.

Карбери не за красивые глаза считают одним из самых перспективных тренеров лиги. Из не самого богатого материала он оперативно слепил команду, которая умеет кусаться. Второй период прошел с преимуществом гостей и ответный гол от Ти-Джея Оши выглядел несколько случайным только из логики момента, но не игры в целом.

Есть еще один фактор, помогающий «Вашингтону» держаться на плаву. Это Чарли Линдгрен — один из самых недооцененных вратарей НХЛ, который долгое время считался классным вторым номером и раскрылся ближе к 30 годам. Нынешний сезон голкипер «Вашингтона» проводит на феноменальном уровне, переигрывает Дарси Кемпера и позволяет команде оставаться в борьбе за плей-офф. Такими темпами американец может попасть даже в список номинантов на «Везина Трофи». Во втором периоде при счете 1:2 в ситуации «три на пять» он не дал забить нападающему Крису Крайдеру, феноменально сыграв ловушкой.

Впоследствии вратарь «Кэпиталз» также действовал очень прилично. В «братском дерби» все-тако победил младший — защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен. Он пусть и промазал по пустым воротам в конце третьего периода, но был одним из тех, кто сделал жизнь Игоря Шестеркина проще. Хотя и у россиянина тоже хватало работы. Победа хозяев, которые угодили в небольшой кризис, получилась нервной и не слишком эффектной. Зато нью-йоркская команда прервала серию из четырех поражений и выдохнула с облегчением.

Источник