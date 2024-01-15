Постекоглу: Не могу не гордиться игроками

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Менеджер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу доволен добытым одним очком в игре с "Манчестер Юнайтед". Его подопечные дважды сумели отыграться по ходу поединка и зафиксировать ничью 2:2.

Всегда хочется выигрывать, но я не могу не гордиться игроками. На этой неделе им пришлось изрядно потрудиться, и они показали такую игру Я считаю, что то, как мы справились с игрой, было выдающимся.

Они — хорошая команда в обороне. По большей части мы справились с этим нормально. Наш ответ на оба их гола был выдающимся, и я думаю, что во втором тайме мы были лучшей командой и заслуживали победы.

У нас была тяжелая неделя с несколькими болезнями в лагере. Надо отдать должное игрокам, которые шли до конца. Это были выдающиеся усилия. Тимо провел две тренировки и сыграл 60 минут за клуб. Он был на высоте.

У нас есть 10 дней до следующей игры, надеемся, что некоторые игроки вернутся, и мы сможем хотя бы немного потренировать этих ребят. Мы дадим им немного отдохнуть, потому что они это заслужили.