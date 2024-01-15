Футбол
С Эвертона и Ноттингем Форрест могут снять 10 очков в АПЛ
АПЛ обвиняет клубы в нарушении правил нарушения правил прибыли и устойчивого развития
Эвертон и Ноттингем Форрест могут быть наказаны снятием 10 очков в АПЛ.
Об этом сообщает The Athletic.
АПЛ обвиняет клубы в нарушении правил нарушения правил прибыли и устойчивого развития. Ранее в этом сезоне с «ирисок» уже снимали 10 очков.
Их дела будет рассматривать независимая комиссия. Форест стали третьим клубом, обвиняемым в превышении лимита убытков за период в 3 года.
Предварительное наказание Эвертона касается нарушений в сезоне-2021/22. Клуб подал апелляцию на это решение.
Оба клуба уже подтвердили возбуждение дела против них.
Ранее Миколенко спас Эвертон от пропущенного гола в матче АПЛ, самоотверженно бросившись под мяч.