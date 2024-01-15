С Эвертона и Ноттингем Форрест могут снять 10 очков в АПЛ

АПЛ обвиняет клубы в нарушении правил нарушения правил прибыли и устойчивого развития

Эвертон и Ноттингем Форрест могут быть наказаны снятием 10 очков в АПЛ.

Об этом сообщает The Athletic.

АПЛ обвиняет клубы в нарушении правил нарушения правил прибыли и устойчивого развития. Ранее в этом сезоне с «ирисок» уже снимали 10 очков.

Их дела будет рассматривать независимая комиссия. Форест стали третьим клубом, обвиняемым в превышении лимита убытков за период в 3 года.

Предварительное наказание Эвертона касается нарушений в сезоне-2021/22. Клуб подал апелляцию на это решение.

Оба клуба уже подтвердили возбуждение дела против них.

Ранее Миколенко спас Эвертон от пропущенного гола в матче АПЛ, самоотверженно бросившись под мяч.

champion.com.ua