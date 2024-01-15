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Футбол

«Торонто» уступил «Детройту», Самсонов сыграл впервые после драфта отказов

15 января. «Торонто» уступил «Детройту». Фото USA Today Sports

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Детройту» со счетом 2:4.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Понтус Хольмберг и Митч Марнер, вратарь Илья Самсонов отразил 20 бросков из 23. У «Рэд Уингз» шайбы забросили Дилан Ларкин, Даниэль Спронг, Эндрю Копп и Лукас Рэймонд.

Для Самсонова это первый матч с 30 декабря. 26-летний россиянин был выставлен на драфт отказов, однако не был выбран ни одним клубом.

После этого матча «Торонто» с 50 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Детройт» с 49 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Детройт» — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Голы: Хольмберг — 2 (Райлли), 20:32 — 1:0. Ларкин — 17 (Перрон), 35:39 — 1:1. Марнер — 18 (Бертуцци, Маккейб), 38:18 — 2:1. Спронг — 11 (Дебринкэт), 42:46 — 2:2. Копп — 8 (Расмуссен), 58:20 — 2:3. Раймонд — 12 (п.в., Чиаро, Ларкин), 59:41 — 2:4.

Вратари: Самсонов — Раймер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (7+14+10) — 24 (10+7+7).

Наши: — .

15 января. Торонто. Scotiabank Arena. 18772 зрителя

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