Тухель считает, что Кейн побьет рекорд Левандовского в Бундеслиге

В сезоне-2020/21 Левандовский забил 41 гол в Бундеслиге

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Томас Тухель считает, что Харри Кейн может побить рекорд Роберта Левандовского.

После 1-го круга Бундеслиги на счету Кейна 22 гола — англичанин повторил рекорд Левандовского на этом отрезке. Поляк также является рекордсменом по голам в немецком чемпионате за сезон — в сезоне-2020/21 он забил 41 гол, выступая за "Баварию".

"[Рекорд Левандовского] в опасности. Никто никогда не мог поверить, что кто-то может его побить, но это возможно. Нужно лишь немного удачи. Команда должна продолжать двигаться вперед, Харри нужно быть в форме — посмотрим, что будет дальше… Я уверен, что для Харри нет границ", — сказал главный тренер "Баварии".

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