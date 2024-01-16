Анри пошутил над Месси и болельщиками Тоттенхэма на церемонии награждения ФИФА

Тьерри Анри вручал награды ФИФА

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Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри пошутил над Лионелем Месси, который не пришел на церемонию награждения лучшему игроку года 2023 года по версии ФИФА. Также Анри подколол болельщиков "Тоттенхэма".

"К сожалению, победителя здесь нет, поэтому кому-то придется взять трофей. Я возьму его. Я никогда не выигрывал его, поэтому оставлю его себе", — приводит слова Анри Mirror.

Также после этого Анри пошутил над партнершей по сцене: "Вы болеете за "Тоттенхэм", верно? Обычно вам не достаются трофеи, поэтому я возьму этот. Большое вам спасибо", — сказал Анри.

Напомним, Месси в 2023 году выиграл награду "Золотой мяч", которая стала для него восьмой в карьере. Аргентинец в прошлом году стал чемпионом Франции вместе с "ПСЖ", выиграл Суперкубок Франции и принес "Интер Майами" первый трофей — Кубок лиг.

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