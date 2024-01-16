Бавария сообщила о травме своего защитника

Маттейс де Лигт пропустит несколько тренировок

Бавария

Мюнхенская "Бавария" сообщила о травме защитника Маттейса де Лигта.

24-летний игрок получил повреждение капсулы левого колена во время тренировочного сбора в Португалии.

"Де Лигту придется сделать перерыв в тренировках", — говорится в заявлении "Баварии".

В этом сезоне Бундеслиги Маттейс сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

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