Андрей Лунин может сменить клуб

<img title="Бавария заинтересована в трансфере Лунина" src="/wp-content/uploads/2024/01/a522c25c6c34081b34e6f174cc92fa74.jpg" alt="Бавария заинтересована в трансе

Бавария заинтересована в подписании украинского голкипера Реала Андрея Лунина в следующем сезоне.

Об этом сообщает Ok Diario.

Обсуждение этого трансфера состоится во время переговоров о перехода левого фулбека мюнхенцев Альфонсо Дэвиса в Реал. При этом источник отмечает, что действующий контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2025 года, а не в 2024-м, как указано в открытых источниках.

Сам Андрей вроде бы не прочь покинуть команду. Также журналисты в очередной раз подтверждают свою предварительную информацию об интересе Вильярреала, который намеревался приобрести вратаря зимой, что невозможно из-за позиции «сливочных».

25-летний украинец также находится в списках других клубов Бундеслиги и АПЛ. В Баварии же продолжают поиски преемника для Мануэля Нойера.

Напомним, Лунин выиграл седьмой трофей в Реале.

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