Следить

Футбол

Бавария заинтересована в трансфере Лунина

Андрей Лунин может сменить клуб

<img title="Бавария заинтересована в трансфере Лунина" src="/wp-content/uploads/2024/01/a522c25c6c34081b34e6f174cc92fa74.jpg" alt="Бавария заинтересована в трансе

Бавария заинтересована в подписании украинского голкипера Реала Андрея Лунина в следующем сезоне.

Об этом сообщает Ok Diario.

Обсуждение этого трансфера состоится во время переговоров о перехода левого фулбека мюнхенцев Альфонсо Дэвиса в Реал. При этом источник отмечает, что действующий контракт Лунина с мадридцами рассчитан до лета 2025 года, а не в 2024-м, как указано в открытых источниках.

Сам Андрей вроде бы не прочь покинуть команду. Также журналисты в очередной раз подтверждают свою предварительную информацию об интересе Вильярреала, который намеревался приобрести вратаря зимой, что невозможно из-за позиции «сливочных».

25-летний украинец также находится в списках других клубов Бундеслиги и АПЛ. В Баварии же продолжают поиски преемника для Мануэля Нойера.

Напомним, Лунин выиграл седьмой трофей в Реале.

champion.com.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Теннис

ATP Challenger Tour. Буэно завоевал титул, стартовав в квалификации, Вашеро выиграл второй «челленджер» подряд

Футбол

Бавария заинтересована в трансфере Лунина

Автоспорт

Карлос Сайнс болеет за отца, лидирующего в «Дакаре»

Футбол

Попадание Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем или наркотиками

Баскетбол

Перформанс тижня в Суперлізі: схоже, у нас з’являється новий і дуже неочікуваний претендент на MVP

Футбол

Роналду не принимал участия в голосовании ФИФА

Теннис

Карма в действии. 9 из 12 игроков, выступавших в декабре на турнире «Газпрома», проиграли в первом круге Australian Open

Футбол

Месси отдал победу Голланду в голосовании FIFA The Best

Автоспорт

Зак Браун похвалил Джейка Хьюза за уверенный дебют

Футбол

«Миннесота» разгромила «Айлендерс», Капризов сделал результативную передачу

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Alpinestars – новый партнёр McLaren

Автоспорт

Давид Санчес и Роб Маршалл приступили к работе в McLaren

Футбол

Боруссия договорилась с Манчестер Юнайтед об аренде Санчо

Баскетбол

БК Ровно разгромил Политехнику-Галичину в матче львовского бабла Суперлиги FAVBET

Баскетбол

Соцмережі «Мілвокі» затролили Янніса у відповідь на критику. Вступилися за того самого працівника, який має краще прати

Теннис

Аделаида. Марта Костюк против Тэйлор Таунсенд во втором круге: превью матча

Автоспорт

Видео: Машину Формулы 1 сделали из шоколада

Футбол

Скандальный обмен открывает новые возможности для русского таланта. Лучший форвард МЧМ не захотел играть в «Филадельфии»

Бокс

«Давай сделаем это». Хргович ответил на вызов Паркера

Футбол

«Торонто» сохранил Нюландера. Теперь четыре звезды клуба съедают больше половины потолка зарплат

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол