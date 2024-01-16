Александр Хацкевич нашел новый клуб

<img title="Хацкевич возглавил польский клуб" src="/wp-content/uploads/2024/01/dd952021693d6eda76ca1050889b3068.png" alt="Хацкевич возглавил польский

Польский клуб второго дивизиона Заглембе (Сосновец)объявил о назначении главным тренером Александра Хацкевича.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Экстренер Динамо Киев сменил в должности Артура Дербина, за которого Заглембе набрал всего 11 очков в 19 турах Фортуна 1 Лиги (второй уровень футбола Польши после Экстраклясы) и отстает на 8 пунктов от спасительного 15-го места.

Контракт с 50-летним специалистом заключен в 30 июня 2024г. О составе нового тренерского штаба будет объявлено дополнительно.

Ранее Хацкевич ответил на обвинения Лужного.

champion.com.ua