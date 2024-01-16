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Футбол

Женские награды от ФИФА. Полный список

В Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира

fifpro

    • 15 января в Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим тренерам и футболистам мира по итогам прошлого года.

    Премию лучший игрок года получила Айтана Бонмати ("Барселона"), ранее она выиграла награду "Золотой мяч 2023".

    Мари Эйпс ("Манчестер Юнайтед") — признана лучшим голкипером.

    Тренерскую награду получила Сарина Винман (Сборная Англии).

    Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) выбрала лучшую команду за 2023 год среди женщин.

    Вратарь: Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед");

    Защитники: Люси Бронз ("Барселона") Ольга Кармона ("Реал Мадрид"), Алекс Гринвуд ("Манчестер Сити");

    Полузащитники: Айтана Бонмати ("Барселона"), Элла Тун ("Манчестер Юнайтед"), Кира Уолш ("Барселона");

    Нападающие: Лорен Джеймс ("Челси"), Сэм Керр ("Челси"), Алекс Морган ("Сан-Диего Вейв"), Алесия Руссо ("Манчестер Юнайтед"/"Арсенал").

    www.ua-football.com

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