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Футбол

КАН-2023. Ангола добыла ничью в матче с Алжиром 

Еще один неожиданный результат на Кубке африканский наций

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор — невідомий

    • Пока слоганом Кубка Африки-2023 может смело выступать возглас “Ни дня без сенсаций”. В последнем матче третьего игрового дня неожиданно удивила сборной Анголы, взявшая одно очко в игре с Алжиром.

    Магрибская команда представлена большим количеством звездных футболистов, от Мареза до Беннасера, но Ангола мало в чем уступала чемпиону-2019.

    Определяющим моментом в игре стал эффектный пенальти в исполнении Мабулулу. Мяч ударился о перекладину, и пересек линию ворот, но форвард египетского “Аль-Иттиахада” для надежности добил его в ворота.

    Сборные Буркина-Фасо и Мавритании, которые также представляют группу D, свой матч проведут завтра.

    Кубок африканский наций, группа D, первый тур

    Алжир – Ангола 1:1

    Голы: Бунеджа 18 – Мабулулу 68 (пен.)

    www.ua-football.com

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