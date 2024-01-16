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Футбол

КАН-2023. Пенальти на 90+6 минуте приносит Буркина-Фасо победу над Мавританией

С 11 метров точно пробил Бертран Траоре 

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор — невідомий

    • Матч между Буркина-Фасо и Мавританией мог закончиться первой на турнире безголевой ничьей, но как это часто бывает на нынешнем КАНе, решающим в матче стал пенальти. На 90+4 минуте Эль Абд пошел в рискованный подкат на Каборе, дотянулся до мяча, но при этом и сбил форварда Буркина-Фасо. Марокканский рефери, после просмотра VAR, решил указать на точку. Решение довольно-таки неоднозначное, но у Бертрана Траоре никаких колебаний не было, и форвард “Астон Виллы” уверенно уложил мяч в ворота.

    Это был равный матч, и возможно, что Буркина-Фасо не дотянул бы до последней минуты, если бы не кипер “Шарлеруа” Эрве Коффи, сделавший несколько эффектных сэйвов.

    Сборная Буркина-Фасо возглавила группу, так как Алжир и Ангола вчера сыграли вничью.

    Кубок африканских наций, группа D, первый тур

    Буркина-Фасо – Мавритания 1:0

    Гол: Траоре 90+6 (пен.)

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