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Футбол

Колос представил форварда сборной Литвы

Колос усилился нападающим

<img title="Колос представил форварда сборной Литвы" src="/wp-content/uploads/2024/01/0d8ef397f621b75f016acc903fb693b0.jpg" alt="Колос представил форварда

Колос объявил о подписании литовского нападающего Гитиса Паулаускаса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на два с половиной года. Другие детали соглашения не разглашаются.

В этом сезоне чемпионата Албании на счету Гитиса Паулаускаса 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 18 поединках. Отметим, что Паулаускас — основной форвард сборной Литвы, за которую забил дважды (оба – в отборе Евро-2024) в десяти встречах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 325 тысяч евро.

Напомним,&nbsp ;Милько — лучший игрок  Колоса в 2023 году.

champion.com.ua

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