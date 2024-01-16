Колос усилился нападающим

<img title="Колос представил форварда сборной Литвы" src="/wp-content/uploads/2024/01/0d8ef397f621b75f016acc903fb693b0.jpg" alt="Колос представил форварда

Колос объявил о подписании литовского нападающего Гитиса Паулаускаса.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на два с половиной года. Другие детали соглашения не разглашаются.

В этом сезоне чемпионата Албании на счету Гитиса Паулаускаса 4 забитых мяча и 1 голевая передача в 18 поединках. Отметим, что Паулаускас — основной форвард сборной Литвы, за которую забил дважды (оба – в отборе Евро-2024) в десяти встречах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 325 тысяч евро.

Напомним, ;Милько — лучший игрок Колоса в 2023 году.

champion.com.ua