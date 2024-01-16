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Футбол

Месси, Мбаппе и Голанд – в сборной 2023 года по версии ФИФА

Символическая команда 2023 года по версии ФИФА

Фото: Getty Images

Определилась символическая сборная 2023 года.

Об этом сообщает ФИФА.

Символическая команда 2023 года по версии ФИФА:

Вратарь: Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)

Защитники: Кайл Уокер (Манчестер Сити, Англия), Джон Стоунз (Манчестер Сити, Англия), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Португалия)

Полузащитники:

Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия), Джуд Беллингем (Реал, Англия), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Англия)

Нападающие: Эрлинг Голланд (Манчестер Сити, Норвегия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (Интер Майами/ПСЖ, Аргентина), Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия) ).

До этого главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола получил премию как лучший тренер 2023 года.

champion.com.ua

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