Футбол
Месси, Мбаппе и Голанд – в сборной 2023 года по версии ФИФА
Символическая команда 2023 года по версии ФИФА
Фото: Getty Images
Определилась символическая сборная 2023 года.
Об этом сообщает ФИФА.
Символическая команда 2023 года по версии ФИФА:
Вратарь: Тибо Куртуа (Реал, Бельгия)
Защитники: Кайл Уокер (Манчестер Сити, Англия), Джон Стоунз (Манчестер Сити, Англия), Рубен Диаш (Манчестер Сити, Португалия)
Полузащитники:
Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия), Джуд Беллингем (Реал, Англия), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, Англия)
Нападающие: Эрлинг Голланд (Манчестер Сити, Норвегия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси (Интер Майами/ПСЖ, Аргентина), Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия) ).
До этого главный тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола получил премию как лучший тренер 2023 года.