Месси отдал победу Голланду в голосовании FIFA The Best

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Накануне завершилась церемония вручения футбольных наград по итогам 2023 года от FIFA The Best, по итогам которой лучшим игроком прошлого года был признан нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Как выяснилось, сам Месси проголосовал, как капитан сборной Аргентины, за Эрлинга Голанда — норвежцу он отдал первое место. Вторая ступенька досталась Килиану Мбаппе, третья — Хулиану Альваресу.

Напомним, Гвардиола — лучший тренер года. Также, определилась символическая сборная года.

champion.com.ua