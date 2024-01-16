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Футбол

Месси снова лучший, будущее Степаненко и страсти вокруг Пихаленка. Главные новости за 15-е января

А также подробности перехода Брагару в Динамо и трудоустройство Хацкевича

Getty Images / Global Images Ukraine

    • UA-Футбол собрал для своих читателей главные футбольные новости за понедельник, пятнадцатое января

    Месси стал лучшим игроком 2023-го года по версии ФИФА

    В Лондоне состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам мира по итогам года по версии ФИФА The Best FIFA Football Awards 2023. Ранее организаторы определили финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года, в которую вошли аргентинский нападающий Лионель Месси ("Интер" Майами), французский форвард Килиан Мбаппе из "ПСЖ" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити". В итоге приз достался аргентинцу Лионелю Месси!

    Тарас Степаненко продлит контракт с "Шахтером"

    Один из ветеранов "Шахтера", ведущий полузащитник команды Тарас Степаненко склоняется к тому, чтобы продлить контракт с клубом. Об этом сообщает журналист-инсайдер Игорь Бурбас. Возможный срок соглашения – год. То есть, Тарас Степаненко близок к тому, чтобы остаться в "Шахтере" еще минимум до конца следующего сезона.

    "Днепр-1" не подтверждает информацию о том, что Пихаленком интересуется "Палмейрас"

    Как сообщают украинские источники, агенты полузащитника Александра Пихаленка предложили услуги футболиста бразильскому "Палмейрасу". В "Днепр-1" обратились за комментариями, однако ни Андрей Русол, ни Вячеслав Фридман не подтверждают информацию. Позиция клуба заключается в том, чтобы сохранять футболистов для борьбы за чемпионство. Однако если днепряне получат достойное предложение, то готовы его рассматривать.

    Также в клубе отмечают, что на Пихаленка перманентно есть спрос.

    Максим Брагару – креатура Андрея Ярмоленко

    Ранее СМИ сообщали о том, что "Динамо" подписало Максима Брагару. Киевский клуб официально не сообщал о трансфере, однако анонсировал подписание в своих соцсетях. Сообщалось, что Брагару присоединится к "Динамо" летом.

    Также стало известно, кто продвигал этот трансфер. Как отметил инсайдер Виктор Вацко, один из основных инициаторов перехода – вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко.

    Александр Хацкевич возглавил аутсайдера Первой лиги Польши

    50-летний бывший наставник "Динамо" Александр Хацкевич получил должность главного тренера польского "Заглембе" из города Сосновец. Об этом сообщают украинские СМИ. Официальный сайт польского клуба еще молчит, но источники пишут о том, что контракт уже подписан. "Заглембе" выступает в Первой лиге Польши (второй по силе дивизион). После 19 туров новая команда Хацкевича находится на последнем 18 месте, имея в активе 11 очков.

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