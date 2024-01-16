Попадание Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ не связано с алкоголем или наркотиками

Валерий Ничушкин. Фото USA Today Sports

По информации «СЭ», попадание нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ не связано с употреблением алкоголя или наркотиков.

В понедельник, 15 января стало известно о том, что российский форвард пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера.

В сезоне-2023/24 Ничушкин набрал 42 (22+20) очка в 40 матчах за «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний форвард близок к тому, чтобы повторить личный рекорд результативности в лиге. В сезоне-2021/22 он набрал 52 (25+27) очка — это лучший показатель хоккеиста в карьере.

В сезоне-2022/23 Ничушкин пропустил несколько матчей в первом раунде плей-офф против «Сиэтла» из-за инцидента, который произошел с ним в одном из отелей. Сообщалось, что в номере спортсмена обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Колорадо» проиграл «Сиэтлу» в серии со счетом 3-4 и вылетел из Кубка Стэнли. На тот момент команда являлась действующим обладателем трофея.

Рекорды под вопросом. Ничушкин влип в новую историю

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