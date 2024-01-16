Рома осталась без главного тренера

<img title="Рома уволила Моуринью" src="/wp-content/uploads/2024/01/54a85c27c6c8ed15a74986b0b6c10e66.jpg" alt="Рома уволила />

Рома объявила об увольнении главного тренера Жозе Моуринью.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Вместе с португальцем римский клуб покидает весь тренерский штаб.

«Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в Роме за его страсть и усилия с момента его прихода в клуб.

У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в Роме, но мы верим, что перемены в интересах клуба. Мы желаем Жосе и его помощникам всего наилучшего в будущем», — сказали владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины.