Рома осталась без главного тренера
<img title="Рома уволила Моуринью" src="/wp-content/uploads/2024/01/54a85c27c6c8ed15a74986b0b6c10e66.jpg" alt="Рома уволила />
Рома объявила об увольнении главного тренера Жозе Моуринью.
Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Вместе с португальцем римский клуб покидает весь тренерский штаб.
«Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в Роме за его страсть и усилия с момента его прихода в клуб.
У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в Роме, но мы верим, что перемены в интересах клуба. Мы желаем Жосе и его помощникам всего наилучшего в будущем», — сказали владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины.
Моуринью пришел в Рому в мае 2021 года. Он выиграл с Ромой Лигу конференций, а в прошлом году дошел до финала Лиги Европы.