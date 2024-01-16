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Футбол

Рома уволила Моуринью

Рома осталась без главного тренера

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Рома объявила об увольнении главного тренера Жозе Моуринью.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Вместе с португальцем римский клуб покидает весь тренерский штаб.

«Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в Роме за его страсть и усилия с момента его прихода в клуб.

У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в Роме, но мы верим, что перемены в интересах клуба. Мы желаем Жосе и его помощникам всего наилучшего в будущем», — сказали владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины.

Моуринью пришел в Рому в мае 2021 года. Он выиграл с Ромой Лигу конференций, а в прошлом году дошел до финала Лиги Европы.

champion.com.ua

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