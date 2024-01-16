Футбол
Роналду не принимал участия в голосовании ФИФА
Криштиану не принимал участия в опросе ФИФА
Фото: Getty Images
Криштиану Роналду не участвовал в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года.
Капитан сборной Португалии не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best. Как капитан сборной Португалии участие в опросе принимал защитник Пепе.
Игрок "Порту" первое место отдал Бернарду Силве, второе — Эрлингу Холанду, третье — Виктору Осимхену.
Приз лучшему игроку The Best получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.