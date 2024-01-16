Роналду не принимал участия в голосовании ФИФА

Криштиану не принимал участия в опросе ФИФА

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Криштиану Роналду не участвовал в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года.

Капитан сборной Португалии не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best. Как капитан сборной Португалии участие в опросе принимал защитник Пепе.

Игрок "Порту" первое место отдал Бернарду Силве, второе — Эрлингу Холанду, третье — Виктору Осимхену.

Приз лучшему игроку The Best получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

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