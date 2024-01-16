Стало известно, сколько Рома заплатит Моуринью после увольнения

Португальский тренер должен получить около 9 миллионов евро

Увольнение португальского тренера Жозе Моуринью будет стоить Роме около 9 миллионов евро.

Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Сегодня, 16 января 2024 года, римская Рома объявила об увольнении португальского тренера Жозе Моуринью. Новым главным тренером первой команды стал легендарный Даниэле Де Росси.

Интересно, что уход Особого является именно увольнением, а не отставкой, так что Рома должен компенсировать специалисту зарплату за оставшийся его контракт.

На счастье для волков, контракт Моуринью с клубом действовал только до лета 2024 года, но и за этот срок сумма компенсации выходит немаленькой.

champion.com.ua