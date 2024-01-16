Стефано Пиоли: Не надо записывать Милан в гонку за титулом

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мнением о перспективах клуба в борьбе за чемпионство.

"Не надо записывать нас в гонку за титулом. Нам нужно сосредоточиться на себе, цель понятна. Мы достаточно неплохо провели первую половину сезона и хотим выступить еще лучше второго. Думаю, 39 очков за первый круг — это не так уж и плохо, но теперь нужно нажать на педаль газа.

Учитывая все, что было сказано летом, мы считаем, что могли набрать больше очков. Мы теряли очки в матчах с "Ювентусом", "Наполи", "Удинезе" и "Лечче", набрали лишь два очка, хотя играли не так плохо. Но нет смысла думать о том, что могло быть. У нас остались Серия А и Лига Европы, и мы можем сказать в этих турнирах свое слово", — приводит слова Пиоли Football Italia.