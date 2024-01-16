Следить

Футбол

Тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон хочет подписать хавбека Манчестер Сити

Калвин Филлипс заинтересовал Кристал Пэлас

Фото: twitter.com/LUFC

    • Рой Ходжсон, который является главным тренером "Кристал Пэлас" заинтересован в подписании игрока "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

    "Он известен. Мы знаем, что существует вероятность того, что "Ман Сити" продаст или отдаст его в аренду. Я хотел бы, чтобы он играл за наш клуб на правах аренды".

    Калвин Филлипс в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 4 матча и не отметился никакими результативными действиями. А в Лиге чемпионов он провел 4 матча и забил 1 гол.

    Читайте такжеОфициально: Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед
    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Автоспорт

    Alpinestars – новый партнёр McLaren

    Автоспорт

    Давид Санчес и Роб Маршалл приступили к работе в McLaren

    Баскетбол

    БК Ровно разгромил Политехнику-Галичину в матче львовского бабла Суперлиги FAVBET

    Баскетбол

    Соцмережі «Мілвокі» затролили Янніса у відповідь на критику. Вступилися за того самого працівника, який має краще прати

    Футбол

    Скандальный обмен открывает новые возможности для русского таланта. Лучший форвард МЧМ не захотел играть в «Филадельфии»

    Бокс

    «Давай сделаем это». Хргович ответил на вызов Паркера

    Футбол

    Провал Челси и Мудрика, Динамо нашло защитника, Ворскла подписала бомбардира. Главные новости за 9 января

    Баскетбол

    Судді втопили «Бостон»? Фани розлючені кінцівкою гри з «Індіаною», в якій усе вирішилося рішеннями арбітрів

    Футбол

    Бавария объявила о переходе Даера

    Футбол

    Стефано Пиоли: Не надо записывать Милан в гонку за титулом

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол