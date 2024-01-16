Тренер Кристал Пэлас Рой Ходжсон хочет подписать хавбека Манчестер Сити

Калвин Филлипс заинтересовал Кристал Пэлас

Фото: twitter.com/LUFC

Рой Ходжсон, который является главным тренером "Кристал Пэлас" заинтересован в подписании игрока "Манчестер Сити" Калвина Филлипса.

"Он известен. Мы знаем, что существует вероятность того, что "Ман Сити" продаст или отдаст его в аренду. Я хотел бы, чтобы он играл за наш клуб на правах аренды".

Калвин Филлипс в этом сезоне Премьер-лиги сыграл 4 матча и не отметился никакими результативными действиями. А в Лиге чемпионов он провел 4 матча и забил 1 гол.

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