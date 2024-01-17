Футбол
Анчелотти: Менди — это лучший защитник в мире
Главный тренер Реала высказался о французском защитнике
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о защитнике Ферлане Менди.
"Я подтверждаю свое мнение о том, что Ферлан Менди — это лучший защитник в мире. Я не знаю, когда у него заканчивается контракт с клубом, но он важен для нас".
Ферлан Менди в этом сезоне Ла Лиги сыграл 10 матчей та не отметился никакими результативными действиями.
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