Анчелотти: Менди — это лучший защитник в мире

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о защитнике Ферлане Менди.

"Я подтверждаю свое мнение о том, что Ферлан Менди — это лучший защитник в мире. Я не знаю, когда у него заканчивается контракт с клубом, но он важен для нас".