Барселона определилась с новым главным тренером

Барселона в следующем сезоне сменит тренера

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Новым тренером Барселоны со следующего сезона станет нынешний наставник Жироны Мичел Санчес.

Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Франсуа Галлардо.

По данным источника, между «блауграносом» и Мичелом состоялось уже 3 встречи. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Мичел возглавляет Жирону с 2021 года.

Ранее сообщалось об интересе к Мичелу со стороны Ньюкасла.

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