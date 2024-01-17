Футбол
Барселона определилась с новым главным тренером
Барселона в следующем сезоне сменит тренера
Фото — Getty Images
Новым тренером Барселоны со следующего сезона станет нынешний наставник Жироны Мичел Санчес.
Об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Франсуа Галлардо.
По данным источника, между «блауграносом» и Мичелом состоялось уже 3 встречи. Переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.
Мичел возглавляет Жирону с 2021 года.
Ранее сообщалось об интересе к Мичелу со стороны Ньюкасла.