Футбол
Базель заинтересован в трансфере Кащука
Алексей Кащук может сменить клуб
<img title="Базель заинтересован в трансфере Кащука" src="/wp-content/uploads/2024/01/2f7a28ff7b1bbe428e50fddd1f51bb56.png" alt="Базель заинтересован в трансе
Базель хочет подписать 23-летнего украинского вингера из донецкого Шахтера Алексея Кащука.
Об этом сообщает Legioners.ua.
По информации источника, «бэбби» уже выходили на связь с футболистом.
Базель стал уже 4-м кандидатом на подписание Алексея. Ранее сообщалось об интересе ПАОКа, Нефтчи и Хайдука.
Напомним, бывший игрок Манчестер Юнайтед будет помогать Пушичу в Шахтере.