Алексей Кащук может сменить клуб

<img title="Базель заинтересован в трансфере Кащука" src="/wp-content/uploads/2024/01/2f7a28ff7b1bbe428e50fddd1f51bb56.png" alt="Базель заинтересован в трансе

Базель хочет подписать 23-летнего украинского вингера из донецкого Шахтера Алексея Кащука.

Об этом сообщает Legioners.ua.

По информации источника, «бэбби» уже выходили на связь с футболистом.

Базель стал уже 4-м кандидатом на подписание Алексея. Ранее сообщалось об интересе ПАОКа, Нефтчи и Хайдука.

Напомним, бывший игрок Манчестер Юнайтед будет помогать Пушичу в Шахтере.

champion.com.ua