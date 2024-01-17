Карим Бензема подал в суд на министра внутренних дел Франции.

Об этом сообщает RTL.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил форварда Аль-Иттихада в связях с террористической организацией Братья-мусульмане.

Карим считал это оскорблением чести и достоинства и обратился в суд. Если иск будет удовлетворен, министра оштрафуют на 12 тысяч евро.

«Вот так мы обрекаем людей на общий позор. Поэтому также возникают серьезные последствия для их семей. Мы сеем раскол во Франции, но у нас есть много людей, которые не понимают подобных высказываний.

Некоторые хотят изгнать Бензема, а другие чувствуют себя изгоями из-за того, что о нем говорят. Это полная противоположность тому, ради чего должен работать человек, называющий себя политиком», — прокомментировал ситуацию юрист футболиста.

Ранее сообщалось, что Бензема может вернуться в Лион.

champion.com.ua