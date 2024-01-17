Футбол
КАН. Мали уверенно расправился с Южной Африкой
В рамках 1-го тура группового этапа
Фото: facebook.com/TheAFCON
Сборная Мали без особых проблем обыграла национальную команду Южной Африки (2:0). Оба гола хозяева забили во второй половине встречи, а именно на экваторе тайма – на 60-й и 66-й минутах.
Под занавес поединка тренер малийцев провел серию замен и спокойно довел матч до победы.
В квартете E Кубка Африканских наций, помимо Мали и Южной Африки, также играют Намибия и Тунис. В очном и выездном для себя поединке Намибия одержала минимальную победу над Тунисом, 0:1.
КАН, группа E
Мали – Южная Африка 2:0
Голы: Траоре (60), Синайоко (66)