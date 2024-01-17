Карпаты не получили разрешение на выезд за границу для проведения сбора

Карпаты получили отказ от Минмолодежьспорта в просьбе выпустить команду на тренировочный сбор в Испанию.

Об этом сообщает Tribuna.com.

< В Правилах пересечения государственной границы во время военного положения сказано, что получить такое разрешение могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта.

Так как Карпаты не играют в УПЛ, Минмолодежьспорта сослалось на отсутствие правовых оснований для решения этого вопроса.

Тренировочное собрание львовского клуба начинается 22 января, клуб планировал поездку в Испанию на товарищеский турнир.

champion.com.ua