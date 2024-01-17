Кубок Англии. Сенсация в Бристоле, Ярмолюк провел более 30 минут против волков, но проиграл

Разбираем первые результаты переигровок в рамках 1/32 Кубка Англии

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Сегодня в Англии играли переигровки тех матчей 1/32 финала, которые завершились вничью две недели назад. Далеко не все команды смогли определить победителей в первой игре, поэтому на помощь приходит переигровка, которая решает все (в скобках указан уровень дивизионов в футбольной английской пирамиде, в которых играют клубы-участники).

I — АПЛ, II — Чемпионшип, III — Лига 1, IV — Лига 2, V — Национальная лига, VI — Национальная лига: Север/Юг.

"Бристоль Сити" (II) — "Вест Хэм" (І) 1:0

Гол: Конуэй (3)

Еще после первого матча между "Вест Хэмом" и 14-й командой Чемпионшипа на "Лондон Стэдиум" все удивлялись, как "молотобойцы" не смогли одолеть их на своем поле. С того матча состав команды Мойеса ослаб еще больше, несколько травм ключевых игроков сделали ротацию не добровольной, а вынужденной. Ну и факт того, что теперь им придется ехать на выезд, а не играть в родных стенах, еще больше усложнял задачу.

Они выглядели неуверенно и в первом матче, каких-то улучшений в переигровке мы не увидели. Еще в дебюте встречи Томми Конуэй, который отличился и в первом матче, открыл счет на табло. Это произошло после грубой ошибки от Мавропаноса при передаче назад. Томми опередил вратаря и отправил круглого в пустые ворота.

Такого игроки "Вест Хэма" явно не ожидали. Наверное, несправедливо будет сказать, что они вообще ничего не создавали и не имели шансов, но их моменты были настолько редким явлением, что говорить о каком-то наступлении и реальном шансе спасти игру не приходилось. В дебюте второго тайма Саид Бенрахма получил удаление за то, что после падения ударил ногами в живот игрока "Бристоль Сити". Даже без ВАР арбитр разобрался в этой ситуации максимально четко.

После этого "Вест Хэм" имел еще несколько интересных возможностей, хоть и играл в меньшинстве, но попытки "молотобойцев" все равно почему-то выглядели обреченными. Особенно учитывая тот факт, что большую часть времени "Бристоль Сити" активно давил и был ближе к тому, чтобы забить второй, чем гости к тому, чтобы счет сравнять. В итоге больше голов до конца матча мы не увидели. Сенсационный проход "Бристоль Сити", который выбивает соперника из АПЛ.

Теперь они будут ждать матч между "Ноттингем Форест" и "Блэкпула", победителя этой пары они будут принимать у себя дома в следующем раунде.

"Вулверхэмптон" (І) — "Брентфорд" (I) 3:2

Голы: Семеду (36), Фрейзер (72), Кунья (105+5, с пенальти) — Коллинз (13), Мопе (52)

Места для Егора Ярмолюка в стартовом составе команды Томаса Франко не нашлось. После того, как на "Брентфорд Комьюнити Стэдиум" команды обменялись голами Нила Мопе и Томми Дойла, им пришлось играть переигровку уже на "Молинью". Как оказалось, у "пчел" было даже больше вдохновения к геройству на чужом стадионе, уже на первых минутах они открыли счет благодаря голу Натана Коллинза.

К концу тайма "волки" нашли ответ благодаря Нельсону Семеду, но на старта второго тайма снова пропустили. Как и в первом матче, героем момента стал Нил Мопе. Гари О'Нил явно не хотел рисковать в этом матче и своими кадровыми решениями по ходу игры дал понять, что для него куда важнее добывать результаты в АПЛ, а не шагать дальше в Кубке Англии. Но даже так его команде удалось снова отыграться. Натан Фрейзер, который только что вышел на замену, положил гол в ворота Стракоши. 2:2.

Именно с таким счетом завершилось основное время матча. Перед экстра-таймами мы наконец увидели выход на поле Егора Ярмолюка, он сменил Матиаса Енсена и у него было 30 минут, чтобы проявить себя и помочь своей команде избежать серии пенальти. Но вместо этого Макса Килманна завалили в собственной штрафной площадке в конце первого экстра-тайма и после просмотра видоповтора арбитр указал на точку. Наказание умело исполнил Матеус Кунья и это 3:2.

И даже из такой ямы "Брентфорд" едва не выбрался. Натан Коллинз снова сравнял счет, но в том моменте был зафиксирован офсайд, поэтому настоящего триллера не получилось. Поражение для Егора Ярмолюка и его команды, но стыдно за такой матч им быть не должно. "Волки" шагают вперед и дальше их ждет выезд к "Вест Бромвичу" в 1/16 финала.

"Бирмингем Сити" (II) — "Халл Сити" (II) 2:1

Голы: Стансфилд (66), Мийоши (90+4) — Локило (12)

Встреча середняка ("Халл Сити") и аутсайдера ("Бирмингем Сити") Чемпионшипа снова намекала на равную борьбу между коллективами, которую мы увидели в первой игре. На этот раз счет открыли "тигры", сделал это Джейсон Локило на 12-й минуте. Однако Джей Стансфилд сумел сравнять уже во втором тайме.

Команды шли к спокойному завершению и были готовы сыграть экстра-таймы, но уже в компенсированное арбитром время "Бирмингем Сити" благодаря стараниям Коджи Мийоши. На то, чтобы сравнять счет, просто не было времени. Поэтому хозяева шагают дальше и в следующем раунде их ждет выезд к "Лестер Сити".

"Болтон" (ІІІ) — "Лутон Таун" (I) 1:2

Голы: Чарльз (11) — Чонг (15), Огбене (58)

Подопечные Роба Эдвардса стали намного смелее и мастеровитее по ходу этого сезона. Это уже не те мальчики для битья, которых мы видели в апреле. Впрочем, проблемы в матчах с более слабыми командами у них остаются. "Кампелюшникам" привычнее играть вторым номером и от соперника, именно тогда каждый исполнитель понимает свою роль и функции на поле.

Но когда нужно играть с позиции силы против коллектива из третьего дивизиона, то появляются проблемы. В первом матче на "Кенилворт Роуд" мы вообще не увидели голов. Сегодня команды обменялись забитыми голами в дебюте встречи, сначала счет открыл Дион Чарльз, а сравнял Таит Чонг. Уже во втором тайме Чедози Огбене все же нашел возможность вывести свою команду вперед и в итоге оформил победный гол, благодаря которому команда идет дальше.

В 1/16 финала Кубка Англии "шляпники" поедут в гости к победителю пары "Эвертон"/"Кристал Пэлас", переигровка которых запланирована на 17 января.

"Истли" (V) — "Ньюпорт" (IV) 1:3

Голы: Маккалум (48) — Уайлдинг (3), Кларк (60), Эванс (79)

Настоящие представители английских глубин. "Истли" в первом матче сенсационно вырвал ничью благодаря пенальти на последних минутах, сыграв почти весь матч в меньшинстве из-за красной карточки. Теперь, когда матч проходил на их поле, казалось, что условия даже легче, можно идти в следующий раунд. Но "Ньюпорт" был против. Сначала Аарон Уайлдинг открыл счет, в начале второй половины сравнял Пол Маккалум, однако через 8 минут Джеймс Кларк снова вывел гостей вперед. Уже ближе к концу Уильям Альберт Эванс удвоил преимущество и гарантировал своей команде проход в следующую стадию.

На этом голы закончились, это непростая победа "Ньюпорта" из четвертого дивизиона. В следующем раунде они будут ждать приезда к себе в гости "Манчестер Юнайтед".

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