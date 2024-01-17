Моуриньо уволен, Ярмолюк вылетел, Шахтер отдал в аренду бразильца. Главные новости за 16 января

The Special One таки доигрался

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Жозе Моуриньо уволен из "Ромы"

Особенный возглавлял "Волков" с 2021 года и ранее выигрывал с ними Лигу конференций и играл в финале Лиги Европы, но текущий сезон команда проваливает — у нее лишь 9-е место в Серии А. Кроме того, темпы набора очков худшие с 1994 года. Кресло Моуриньо уже заняла легенда "Волков" — Даниэле де Росси.

Ярмолюк и "Вест Хэм" вылетели из Кубка Англии

В Кубке Англии вчера состоялись матчи-переигровки 1/32 финала, и уже на этой стадии грозный "Вест Хэм" выбыл от "Бристоля" из Чемпионшипа. Кроме того, отмечаем вылет "Брентфорда" Егора Ярмолюка от более богатых "Вулвз". Украинец тут вышел на замену и отбегал около получаса.

Гармаш официально покинул хорватский "Осиек"

Хорватское приключение Дениса завершилось максимально бесславно — он провел лишь 4 матча, после чего выпал из состава. Последнее время ветеран тренировался с "Металлистом 1925"; предполагается, что уже на днях Гармаш подпишет с харьковчанами контракт.

Хацкевич будет тренировать в чемпионате Польши

Причем речь о трясине — экс-тренер "Динамо" возглавил "Заглембе" из Сосновца, который занимает последнее, 18-е место во втором по рангу дивизиону польского футбола. Контракт белоруса рассчитан до конца сезона. Понижение как оно есть.

"Шахтер" еще раз отдал в аренду бразильского хавбека

Помните еще Майкона? Парень испугался войны и уехал домой после вторжения россиян. Вчера "Коринтианс" продлил его аренду на весь 2024 год. "Шахтер" заработает на этом 0,5 млн евро. Всего за "Горняков" хавбек отбегал 98 матчей (8 голов).

"Ювентус" впервые за три месяца легко победил в Серии А

Выдающаяся кубковая форма "Старой синьоры" наконец передалась и на чемпионат тоже — здесь "Юве" вчера разбил "Сассуоло", взяв реванш за поражение в первом круге. Душан Влахович герой — у него дубль. При этом отставание в таблице от "Интера" сокращено до двух очков.

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