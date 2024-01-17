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Овечкин тренируется с командой перед матчем с «Анахаймом»

Александр Овечкин. Фото AFP

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин тренируется с командой перед матчем с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает журналист Том Гулитти в соцсети Х.

38-летний россиянин пропустил две предыдущие встречи «Кэпиталз» против «Рейнджерс». В первой игре «столичные» победили со счетом 3:2, в следующей — уступили со счетом 1:2.

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ.

Матч между «Вашингтоном» и «Анахаймом» состоится 17 января. Начало — в 03.00 мск.

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