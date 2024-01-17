Футбол
Роберто Фирмино определился со своим будущим в Саудовской Аравии
Роберто Фирмино передумал что-то менять
Фото: https://twitter.com/ALAHLI_FCEN
Ранее сообщалось, что "Челси" нацелился на подписание футболиста Саудовской Аравии Роберто Фирмино.
Но игрок не планирует покидать "Аль-Ахли Джидда" зимой. Его лагерь обнародовал короткое сообщение.
"Он намерен остаться в клубе. Изменений не ожидается".
Роберто Фирмино в Про-Лиге сыграл 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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