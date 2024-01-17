Роберто Фирмино определился со своим будущим в Саудовской Аравии

Роберто Фирмино передумал что-то менять

Фото: https://twitter.com/ALAHLI_FCEN

Ранее сообщалось, что "Челси" нацелился на подписание футболиста Саудовской Аравии Роберто Фирмино.

Но игрок не планирует покидать "Аль-Ахли Джидда" зимой. Его лагерь обнародовал короткое сообщение.

"Он намерен остаться в клубе. Изменений не ожидается".

Роберто Фирмино в Про-Лиге сыграл 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеВулверхэмптон хочет арендовать форварда Челси

www.ua-football.com