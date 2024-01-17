«Вашингтон» вновь побеждает без Овечкина. Когда он вернется?

«Вашингтон» победил «Анахайм» в матче НХЛ

Бек Маленстин и Ник Дауд. Фото USA Today Sports «Столичные» всухую переиграли «Анахайм» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Анахайм» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бир — 1 (Оши, Дженсен), 19:22 — 1:0. Уилсон — 12 (п.в., Фехервари, Дауд), 59:02 — 2:0.

Вратари: Кемпер — Гибсон (57:15 — 59:02, 59:08).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 28 (9+11+8) — 24 (3+9+12).

Наши: Алексеев (16.51/0/0), Кузнецов (14.31/0/+1) — Любушкин (21.46/1/-1).

17 января. Вашингтон. Capital One Arena.

Александр Овечкин не попадает в состав «Вашингтона» уже третью игру подряд. Утром в день игры, по сообщениям местных журналистов, «Кэпиталз» во время раскатки не делились на звенья, а Овечкин даже катался с командой. Поэтому решение об участии главной звезды вновь принималось непосредственно перед игрой с «Анахаймом». Спенсер Карбери то ли сам, то ли совместно с Александром решил не рисковать его здоровьем. Учитывая этот факт, можно надеяться, что уже скоро Овечкин вернется в состав.

Первый период матча выдался непростым для просмотра. Будто обе команды в принципе не ставили для себя цель забросить шайбу. «Анахайм» за первые 20 минут встречи нанес лишь три броска в створ.

Однако единственный гол в матче (в ворота с вратарем) случился именно в первом периоде.

Защитник Итан Бир забросил свою первую шайбу за «Вашингтон», добив ее в ворота после броска Ти Джея Оши. Кажется, Спенсеру Карбери удалось найти еще одну рабочую связку. Тройка Оши — Строум — Пачиоретти отличалась во всех трех матчах, в которых отсутствовал Овечкин.

Лидером по игровому времени в составе «Кэпиталз» стала вторая тройка с Протасом. При ней на льду «Анахайм» не мог создать что-то, даже отдаленное напоминающее опасный момент.

«Вашингтон» переиграл «Анахайм»

Второй и третий период выдались более событийными по созданным моментам, но ни Дарси Кемпер, ни Джон Гибсон не позволили сопернику поразить их ворота. Для Кемпера этот «сухарь» стал первым в этом сезоне. Наконец-то канадец показал ту игру, которой от него ждут в «Вашингтоне».

Совсем незаметен на льду Евгений Кузнецов. Статистика российского форварда ужасает: в последних 17 матчах на его счету всего 3 (1+2) очка. В матче с «Анахаймом» его тройка стала худшей по игровому времени.

«Вашингтон» продолжает борьбу за плей-офф. По потерянным очкам «Кэпиталз» уже входят в заветный топ-8, опережая «Тампу», «Детройт» и «Айлендерс».

У Овечкина в этом сезоне по-прежнему 8 шайб. С таким графиком зарубиться с Гретцки будет проблематично. Александру надо возвращаться на лед и попробовать догнать хотя бы Кросби, который в этом сезоне уже настрелял 26 голов.

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