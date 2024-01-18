11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии

Боевая ничья

Фото: facebook.com/TheAFCON

17 января состоялся матч 1-го тура Кубка Африканских Наций. Сборная ДР Конго встретилась со сборной Замбии (1:1).

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В первом тайме счет открыла сборная Замбии, полузащитник Кангва забил гол на 23' минуте. Но соперники не растерялись, они разыграли великолепную атаку и забили гол через 4 минуты после этого. Автором гола является Висса.

Второй тайм начался с желтой карточки, которую получил полузащитник сборной Замбии Банда (55' минута). На 62' минуте была применена система ВАР, назначенный пенальти команде ДР Конго отменили.

ДР Конго — Замбия 1:1

Голы: К. Кангва (23) – Й. Висса (27)

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