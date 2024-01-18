Футбол
11-метровый отменили. Сборная ДР Конго сыграла вничью против Замбии
Боевая ничья
Фото: facebook.com/TheAFCON
17 января состоялся матч 1-го тура Кубка Африканских Наций. Сборная ДР Конго встретилась со сборной Замбии (1:1).
В первом тайме счет открыла сборная Замбии, полузащитник Кангва забил гол на 23' минуте. Но соперники не растерялись, они разыграли великолепную атаку и забили гол через 4 минуты после этого. Автором гола является Висса.
Второй тайм начался с желтой карточки, которую получил полузащитник сборной Замбии Банда (55' минута). На 62' минуте была применена система ВАР, назначенный пенальти команде ДР Конго отменили.
ДР Конго — Замбия 1:1
Голы: К. Кангва (23) – Й. Висса (27)